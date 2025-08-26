ベトナム中北部ゲアン省で冠水した道路を通行する人々/Nhac Nguyen/AFP/Getty Images（ＣＮＮ）台風１３号（カジキ）が２５日、ベトナムに上陸し、中部のハティン省で１人が死亡した。数万人が避難を強いられ、住宅の浸水や損壊などの被害も広がっている。ベトナムニュースによると、ハティン省では住宅１４４棟が浸水し、６２１棟が屋根を吹き飛ばされた。同省とクアンチ省では８人が負傷した。ベトナム気象庁によれば、カジキは