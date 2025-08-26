BoAさん（avexサイトより）【イラスト】膝のしくみ「骨の問題」は高齢者に限らない？歌手のBoAさん（38）が7月15日、骨壊死（こつえし）のため、韓国公演の中止と東京でのライブの見送りを、公式ウェブサイトで発表しました。コメントによると、「痛みが悪化したことにより受診した病院にて、手術をともなう治療が必要な骨壊死との診断を受けました」とのこと。受診した病院で手術を受けたということです。骨の病気というと、高齢