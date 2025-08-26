神奈川県相模原市の市立小学校で、20代の教諭が校長を大声で叱責するなどして、懲戒処分を受けました。市によると、男性教諭は今年5月、学級の児童の前で、児童が泣くほどの大声で校長を叱責したといいます。さらに神奈川新聞によると、6月には児童に対して「先生が来週から休むのはいじめられたことが原因。いじめた先生の話は聞かないように」などと話し、1カ月間の傷病休暇を取得したとされています。こうした事態を受け、市教