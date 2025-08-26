東京・池袋と豊洲の「SESAME STREET MARKET（セサミストリートマーケット）」のカフェエリアにて、“the MATCHA meets OSCAR”がテーマの抹茶フェアが8月28日（木）よりスタート。オスカーのグリーンカラーをイメージした香り豊かな抹茶スイーツが、期間限定でお目見えしますよ。セサミストリートマーケットで抹茶フェアが開催「セサミストリートマーケット」は“Discover Sesame Street World”をテーマにカフェ、物販、ワークシ