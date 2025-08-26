資料救急車 岡山市など岡山県内の4市3町は、夜間や休日に急な病気やけがをした時、救急車を呼ぶべきかどうかを看護師などの専門家に相談できる事業を2025年10月から開始します。 市民の安心につなげ、不要な救急車の出動を抑えることが目的です。対象の自治体は、岡山市、津山市、瀬戸内市、真庭市、久米南町、美咲町、吉備中央町です。住民だけでなく、滞在者も利用することができます。 連絡先は「♯7119」で、つな