市場はクック解任よりも半導体輸出制限・関税を懸念ドル円一時147円割れダウ急反落 トランプ米大統領がクックFRB理事を即時解任したと述べたことを受けドル売りが見られた。ただ、時間外で米株は上げを縮小するも値動きは限定的にとどまり、利回りも低下する場面があったが一時的だった。9月利下げは確実なほか、トランプ氏のFRBに対する圧力は想定内だ。 ただその後、トランプがデジタル課税を巡り輸出制限や大幅な追加