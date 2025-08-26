2025年6月5日に発売された「Nintendo Switch 2」は、発売から2カ月以上が経過した記事作成時点でも抽選販売が続けられており、購入するのが難しい状況が続いています。しかし、これはゲーム開発者向けの開発キットも同様のようです。Switch 2 Dev Kits Still Sound Somewhat Rare, Even 2 Months After Launch - Report - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/switch-2-dev-kits-still-sound-somewhat-rare-even-2-months-a