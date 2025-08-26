25日、十日町市のスーパーマーケットで桃などの食料品22点を万引きした疑いで70代の女が逮捕されました。窃盗（万引き）の疑いで逮捕されたのは、十日町市に住む無職の女（75）です。警察によりますと、女は25日午前10時すぎ、十日町市内のスーパーマーケットで桃などの食料品22点（販売価格合計9,149円）を盗んだ疑いが持たれています。女は持参したビニール袋に商品を入れて、レジを