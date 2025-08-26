児玉化学工業が急騰、一時８５円高の９６６円まで駆け上がる場面があった。住宅や自動車向けを主力とするプラスチック成形加工メーカーで、自動車やトラックの内外装部品などのＯＥＭメーカーとして高い競争力を持っている。金属加工メーカーの買収に伴いトップラインの拡大が目覚ましく、投資有価証券売却などの寄与もあって利益も押し上げられている。投資指標面ではＰＢＲ０．５倍台で割