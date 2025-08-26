第一実業が１１日ぶりに反発している。この日、世界最大級の新エネルギー総合展である「第２４回ＳＭＡＲＴＥＮＥＲＧＹＷＥＥＫ秋」内の「ＳＭＡＲＴＧＲＩＤＥＸＰＯ」の特別企画である「ＥＳＳ－ＥｎｅｒｇｙＳｔｏｒａｇｅＳｙｓｔｅｍ－Ｗｏｒｌｄ－エネルギー貯蔵技術ワールド」において、新たな蓄電池の接続方法である「ＤＣリンク」のコンセプトモデルを展示すると