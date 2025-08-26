「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２６日午前１０時現在で、Ｒｅｔｔｙが「買い予想数上昇」で２位となっている。 ２６日の東京市場で、レッティは４日続伸。２５年９月期通期での黒字転換にメドが立ってきたことが買い予想数上昇につながっているようだ。 同社が１３日に発表した２５年９月期第３四半期累計（２４年１０月～２５年６月）の単独決算は、売上高が前年同期比６．２％