◇ア・リーグオリオールズ3―4レッドソックス（2025年8月25日ボルティモア）オリオールズの菅野智之投手が25日（日本時間26日）、本拠でのレッドソックス戦に先発登板。初回に先頭打者本塁打を被弾すると、5回には逆転3ランを被弾。6回を投げ87球、6安打4失点6奪三振で今季6敗目を喫し、今季11勝目はお預けとなった。チームもレッドソックスに1点差で競り負けた。吉田正尚外野手（32）との対戦は四球、一塁内野安打、一ゴ