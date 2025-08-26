ハイブリッドテクノロジーズが３日続伸している。２５日の取引終了後、イノベーションコンサルティング（新規事業開発）と、事業成長を見据えたグロースエンジニアリング（システム開発）を手掛けるｆｌｅｘｔ（東京都中央区）と新規事業開発やシステム開発で業務提携すると発表したことが好感されている。 実行力の高いｆｌｅｘｔ社と、スケール可能な開発体制を持つハイブリッドが連携することで