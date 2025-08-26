読売新聞社が２６日、米動画配信大手「ネットフリックス」が来年３月に開催される第６回ワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）を日本国内で独占配信することに関して、声明を発表した。日本が入る１次リーグＣ組（東京ドーム）の１０試合を主催する読売新聞社は「野球ファンに限らず内外の多くの方々を魅了する貴重な国際大会。今後も多くの方々に本大会を楽しんでいただけるよう引き続き努める」とした。報道目的で試