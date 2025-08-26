モランボンは2025年秋冬新商品を8月10日から発売した。日配売場向け商品では、「わたしの韓食」シリーズの新商品「ユッケジャン」、豆腐を使う主菜が作れる専用調味料2品、韓国屋台気分のおでんを提案するトッポギもちとコチュジャンだれを投入する。「わたしの韓食」から具材感のあるたっぷり辛口スープ「ユッケジャン」を新発売した。熟成コチュジャン、にんにく、牛だしを利かせたコク深い辛口ユッケジャンで、牛肉、大豆もやし