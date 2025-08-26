コスト高を背景に商品価格の改定に踏み切らざるを得ないカテゴリーは依然少なくない。値上げカテゴリーにとっては新価格の定着が引き続き課題になる。一方、8月も下旬に入り、今年も秋冬新商品・リニューアル商品の出荷が順次始まっている。▼コスト高への対応も課題だが、変化するニーズへの対応も課題だ。コスパやタイパなどのニーズに応えつつ新しいニーズをとらえた商品、新しい価値を提供する商品を投入する動きも見られる。