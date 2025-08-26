パドレスと熾烈な地区優勝争い米大リーグ、ドジャースは25日（日本時間26日）、“キケ”の愛称で知られるエンリケ・ヘルナンデス内野手が負傷者リスト（IL）から復帰すると発表した。また、ブレイク・スネル投手には第2子が誕生し、IL入りしているマックス・マンシー内野手も復帰間近と朗報が相次いだ。左肘を痛めていたキケについて、ドジャース公式Xは「キケ・ヘルナンデスを復帰させ、これに伴いバディ・ケネディをDFAした