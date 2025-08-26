日帝強占期に朝鮮人労働者１３６人が死亡した日本の長生海底炭鉱で、当時の犠牲者の人骨と推定される骨が見つかった。日本の市民団体「長生炭鉱の水非常を歴史に刻む会」は２５日午後２時ごろ、山口県長生炭鉱事故現場の水中調査で人の大腿部の骨などと推定される物体を発見したと伝えた。人骨推定物体は３本で、最も長いのが４２センチ。これら物体を発見した韓国の潜水士は山口県の地域放送に「近くに３人分の長靴が落ちていた」