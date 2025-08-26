高齢女性宅を訪れ、不用品買い取りの査定をすると装って金品を盗んだとして、25歳の男が神奈川県警に逮捕されました。警察によりますと、小川一樹容疑者はことし5月、千葉県いすみ市に住む88歳の女性宅から現金や記念硬貨およそ12万円分を盗んだ疑いがもたれています。小川容疑者は、共犯者とともに不用品買い取りの査定をする名目で訪れ、女性が共犯者と話している間に犯行に及んだとみられ、調べに対し黙秘しているということで