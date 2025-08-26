松井製作所は、製造業向けの最新動向を紹介するオンラインイベント「ものづくり自動化・DX Webinar Week 2025」を、2025年9月10日(水)から12日(金)までの3日間にわたり開催します。 松井製作所「ものづくり自動化・DX Webinar Week 2025」 会期：2025年9月10日(水)〜12日(金)形式：オンライン配信(Zoomなどを使用、各セッション25分)視聴方法：無料(事前申込制)主催：株式会社松井製作所運営委託先：株式会社まな