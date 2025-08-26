アーティスト DAZBEE(ダズビー)が、2025年11月2日(日)に東京都渋谷区のduo MUSIC EXCHANGEにて、初の日本ワンマンライブ『2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo』を開催。 2025 DAZBEE Concert : orbiter in Tokyo ・公演日： 2025年11月2日(日)・会場： duo MUSIC EXCHANGE(東京都渋谷区)・FC先行応募開始日： 2025年9月1日(月)・チケット情報： 購入方法は公式ホームページにて確