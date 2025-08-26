東京電力福島第一原子力発電所事故に伴う除染作業で発生した除染土を巡り、政府は２６日、関係閣僚会議を開き、福島県外での最終処分に向けた今後５年間のロードマップ（工程表）を決定した。９月以降、東京・霞が関の中央省庁の敷地計９か所で放射能濃度が低い土の再利用を進めるほか、２０３０年頃に処分場候補地の選定・調査に着手する方針を盛り込んだ。この日午前の閣僚会議で、議長を務める林官房長官は「県外最終処分の