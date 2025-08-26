レッドソックス戦の3回、マウンドで捕手と話すオリオールズ・菅野＝ボルティモア（AP＝共同）【ボルティモア共同】米大リーグは25日、各地で行われ、オリオールズの菅野はボルティモアでのレッドソックス戦に先発し、6回を6安打4失点で6敗目（10勝）を喫した。レッドソックスの吉田は「6番・指名打者」で出場し、3打数2安打。レッドソックスが4―3で勝った。メッツの千賀はフィリーズ戦に先発し、4回0/3を6安打3失点で勝敗は付