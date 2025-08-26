FRBのクック理事＝23日、米ワイオミング州ジャクソンホール（ロイター＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は25日、自身のSNSに、米連邦準備制度理事会（FRB）のクック理事を即時解任するとの書簡を投稿した。クック氏の住宅ローンを巡る不正疑惑について「問題の行為は金融取引における重大な過失を示しており、金融規制当局者としての能力と信頼性を疑わせるものだ」と理由を説明した。大統領がFRB理事を解任するため