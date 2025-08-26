「世界を変える30歳未満」のイノベーター30人を選ぶ企画「Forbes JAPAN 30 UNDER 30」の受賞者が8月25日、都内の表彰式で発表された。チャンネル登録者数が国内最多とされるYouTuberのISSEI（いっせい）も出席した。同企画はForbes US版で2011年に始まり、各業界の若い才能に光を当てる。日本での開催は今年で8回目で、ISSEIのほかガールズグループ・HANA、クリエイターのJESSICA、起業家の北口拓実、将棋棋士の伊藤匠らが登壇した