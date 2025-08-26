１８日、莆田市仙遊県の三福古典家具に展示されている工芸美術品。（莆田＝新華社記者／周義）【新華社福州8月26日】中国福建省莆田（ほでん）市仙遊県は、「中国古典工芸家具の都」として知られ、国内の高級紅木（マホガニー）市場で大きなシェアを持っている。2024年の同県の工芸美術品生産額は730億元（1元＝約21円）余りとなった。中でも古典家具の生産額は500億元を上回り、三福紅木文化工芸産業パークを