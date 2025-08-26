小泉進次郎農水相が２６日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」に出演し、石破茂首相がかつて農水大臣だったころ、「史上最低」と言われたことがあったと語った。番組では、現在の米不足についてコメンテーターの玉川徹氏が進次郎大臣をインタビューした。前提として「政府が米増産の方針を示す中、自民党内から反発の声も」あり、「いまさら増産しろと言われても、増産するにも種籾がないからそんなに増やせない」と