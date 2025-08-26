徳島・池田高のエースとして夏の甲子園優勝投手となり、ドラフト１位で南海（ダイエー、現ソフトバンク）入りした畠山準さん（６１）は、１９９９年に現役を引退し、現在はＤｅＮＡの球団職員として野球に携わる。引退危機からの野手転向、球団の身売り、自由契約…何度も岐路に立たされながらも、テスト入団した大洋（横浜、現ＤｅＮＡ）で打者として花を開かせ、優勝と日本一も経験した。波乱に満ちた１７年のプロ野球人生だっ