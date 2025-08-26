「メッツ−フィリーズ」（２５日、ニューヨーク）フィリーズのアレク・ボーム内野手がバックスクリーンに光が反射する物体があるとクレームをつけ、試合が中断するハプニングがあった。３−３の五回無死一塁でボームが二ゴロ併殺打に倒れたが、ベンチに帰る途中で球審らにバックスクリーン方向を指して何かを主張した。バックスクリーン右端には透明なパラボラ反射板がついた集音マイクが。右打者の打席から見ると場内の照