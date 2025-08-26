二十年以上前に刊行された竹内洋の労作『教養主義の没落』が、今ふたたび脚光を浴びている。シンガー・ソングライター米津玄師による「べらぼうに面白かった」という賛辞をきっかけに、異例のベストセラー復活を遂げたのだ。本書は、大正期の旧制高校に源流を持ち、戦後日本の大学文化を支配した「教養主義」の興亡を鮮やかに解き明かす。かつて学生たちは、難解な書物を渉猟することで自己を磨き、社会の変革を夢見た。もちろ