全日本プロレスは２６日までに「第１２回王道トーナメント」【準決勝・優勝決定戦】が行われる９・１５後楽園ホール大会でアジアタッグ王者の「青柳兄弟」青柳優馬＆青柳亮生がＭＵＳＡＳＨＩ、吉岡世起と初防衛戦を行うことを発表した。ＭＵＳＡＳＨＩが８・２４後楽園大会での「デビュー１５周年記念試合」を勝利後に吉岡とのコンビでのアジアタッグ王座挑戦を表明。これを受け王者組も受諾しタイトル戦が決定した。