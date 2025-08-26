海辺の街に暮らす14歳の美術部員と仲間たちに起きたちょっと不思議なひと夏の出来事を小豆島でのロケで描く、横浜聡子監督の『海辺へ行く道』が8月29日から全国公開される。本作で主人公の高校生・奏介を演じた原田琥之佑に話を聞いた。−最初に脚本を読んだ時の印象と、映像をご覧になっての感想は？最初に脚本を読んだ時は、どういう映像になるのか全く予想がつきませんでした。実際に映像を見てみたら、ちゃんと脚本通りに