フジテレビの藤本万梨乃アナウンサー（２９）が２６日放送の「めざましテレビ」（月〜金曜・午前５時２５分）に出演し、結婚を生報告した。お相手は「ドクター」であると公表。スポーツ報知の取材によると、３０歳を前に決断したという。人気番組に出演する各局の中堅アナウンサーの結婚が相次いでいる。藤本アナは「めざましテレビ」の冒頭で「私事で、ありがとうございます」と恐縮しながらも笑顔。共演者から祝福され「なん