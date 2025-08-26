◆プロ・アマ交流戦巨人３軍―白鴎大（２６日・ジャイアンツ球場）巨人は３軍のプロ・アマ交流戦のスタメンを発表した。クリーンアップは３番に北村、４番に竹下、５番に亀田が入る。今月入団したフェリスは「８番・ＤＨ」。先発はルーキー左腕の西川が務める。巨人のスタメンは以下の通り。１番・左翼平山２番・捕手大津３番・遊撃北村４番・三塁竹下５番・一塁亀田６番・中堅舟越７番・二塁田上