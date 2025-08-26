「セイコー プロスペックス スピードタイマー」から、「ダットサン240Z」との限定コラボモデル4種が9月5日(金)から発売される。 そもそも、「ダットサン」とはなにか ダットサン(DATSUN)という名前には、日本の自動車産業黎明期の熱い想いが込められている。1914年、橋本増治郎が設立した快進社で完成した国産第１号車は、支援者である田健治郎、青山禄郎、竹内明太郎の頭文字「D・A・T」と、「脱兎のごとく」