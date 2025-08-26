【ロサンゼルス＝帯津智昭】世界的な人気を誇る韓国の男性７人組グループ「ＢＴＳ」のメンバーのＶさん（２９）が２５日（日本時間２６日）、米大リーグのドジャース―レッズ戦で始球式を務めるため、ロサンゼルスのドジャースタジアムに来場した。試合前には、ドジャースの大谷翔平選手と対面し、一緒に記念撮影を行った。タイラー・グラスノー投手からボールの握り方を教わるなど、選手たちとも交流し、笑顔を見せていた。