気象台は、午前10時10分に、大雨警報（土砂災害）を利尻町、利尻富士町、幌延町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・利尻町、利尻富士町、幌延町に発表 26日10:10時点宗谷地方では、27日昼前まで土砂災害に、26日夜遅くまで低い土地の浸水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■稚内市□大雨警報・土砂災害26日夕方から27日昼前にかけて警戒・浸水26日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50m