きのう夜遅く、千葉県白井市のアパートで火事があり、2人が死亡しました。きのう午後11時ごろ、白井市の2階建てのアパートで、「2階から火が出ている」と110番通報がありました。警察などによりますと、火はおよそ3時間後に消し止められましたが、2階の部屋から男性1人が意識不明の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。また、2階の別の部屋からも1人が遺体で見つかりました。このアパートには9人が住んでいて、2階に住