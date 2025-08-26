アメリカのトランプ大統領は、住宅ローン不正疑惑が取りざたされていたFRB＝連邦準備制度理事会のクック理事を解任すると発表しました。トランプ大統領は25日、SNSに投稿し、FRBのクック理事に宛てた書簡を公開しました。その中では、クック理事が指摘を受けた住宅ローンでの不正疑惑について綴り、「解任するのに十分な理由があると判断した」として、「FRBの理事を直ちに解任する」としています。クック理事をめぐっては、トラン