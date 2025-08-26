気象台は、午前10時6分に、大雨警報（土砂災害）を天塩町に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】北海道・天塩町に発表 26日10:06時点留萌地方では、26日昼過ぎから27日明け方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■天塩町□大雨警報【発表】・土砂災害26日昼過ぎから27日明け方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量50mmピーク時間26日夜遅く