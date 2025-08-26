楽天は、政府備蓄米1万トンの販売を完了したと発表しました。楽天グループは「楽天市場」などで、政府から随意契約で購入した政府備蓄米を5月末から販売していましたが、今月22日、予定販売量の1万トンに達し、販売を完了したということです。随意契約による政府備蓄米をめぐっては、これまですでに28万トンの契約が行われていますが、出庫作業や精米などによる出荷遅れが指摘されていて、今月末までとしていた販売期限の延長が決