秋の訪れを感じる9月、ビアードパパから心をほっと和ませてくれる限定スイーツが登場します。それが「ほうじ茶シュー」。香ばしいほうじ茶の奥深い風味を贅沢に閉じ込めたクリームと、サクサクのシュー生地の相性は抜群。仕上げにトッピングされるほうじ茶パウダーがふわっと広がり、食べるたびに癒やしの時間を届けてくれます。この秋、自分へのご褒美スイーツにぴったりの一品です♪