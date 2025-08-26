レクサス「LBX」に反響多数！2025年5月15日、レクサスのコンパクトSUV「LBX」に、一部改良モデルが登場しました。新たに「Active」グレードが追加され、走行性能や快適性のブラッシュアップが図られています。一方で、シリーズの中で最も手が届きやすいエントリーグレード「Elegant」にも注目が集まっています。【画像】超カッコイイ！レクサス「LBXエレガント」を画像で見る！（27枚）同モデルについて、SNSを中心に反響の