フジテレビの藤本万梨乃アナが結婚 めざましテレビで生発表
2025年8月26日 10時13分

26日の「めざましテレビ」で、フジテレビの藤本万梨乃アナが結婚を報告した
共演者から祝福され、「私事で、ありがとうございます」とにっこり
伊藤利尋アナからお相手は「ドクター」と聞かれると、「はい」と微笑んだ