２０２６年３月に開催される野球の国・地域別対抗戦「ワールド・ベースボール・クラシック」（ＷＢＣ）について、ＷＢＣを運営する会社と米動画配信大手ネットフリックスは２５日（日本時間２６日）、日本国内での生中継について、ネットフリックスが独占配信を行うと発表した。ＷＢＣを運営する「ＷＯＲＬＤＢＡＳＥＢＡＬＬＣＬＡＳＳＩＣＩＮＣ．」（ＷＢＣＩ）とネットフリックスによると、国内ではＷＢＣ全４７試合