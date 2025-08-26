感染した牛から収集された新世界ラセンウジバエ/Enea Lebrun/Reuters（ＣＮＮ）米保健福祉省は、生きた人や動物の肉を食べる新世界ラセンウジバエの症例が、中米エルサルバドルから米国へ渡航した患者から初めて確認されたと発表した。この症例は今月４日にメリーランド州で確認され、米疾病対策センター（ＣＤＣ）と同州保健局が調査を行っている。保健福祉省によると、流行が起きている国からの渡航に関連して米国で症例が確認さ