◆米大リーグオリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）オリオールズ・菅野智之投手（３５）が２５日（日本時間２６日）、本拠地・レッドソックス戦に先発し、６回６安打４失点で６敗目（１０勝）を喫した。自身の連勝は４で止まり、８試合ぶりの黒星。球数８７球で、最速は９４・５マイル（約１５２・１キロ）だった。防御率４・０６となった。菅野にとって２試合連続で