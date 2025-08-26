◆米大リーグオリオールズ３―４レッドソックス（２５日、米メリーランド州ボルティモア＝オリオールパーク）レッドソックス・吉田正尚外野手（３２）が２５日（日本時間２６日）、敵地・オリオールズ戦に「６番・ＤＨ」で先発出場。菅野智之投手（３５）から渡米後初安打を放つなど、３打数２安打１四球でチームの勝利に貢献した。１点リードの２回１死で迎えた第１打席は四球を選んで２試合ぶりの出塁を記録。初球から３球