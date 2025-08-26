「相続は故人の財産を引き継ぐ大切な手続きであると同時に、時に家族の絆を壊してしまう『争族』の火種となることがあります。『うちは大丈夫』というのは慢心といえ、ごく一般的な家庭でも起きやすいトラブルと認識しておく必要があります」 こう忠告するのは、7月に出版された「財産の『奪い合い・押し付け合い』を未然に防ぐ 50代から始める終活『争族・不動産』対策」（幻冬舎ゴールドオンライン）の著者であり、行政