☆ＤｅＮＡ―阪神（１７：４５・横浜）ＤｅＮＡ＝ケイ、阪神＝村上阪神の近本が現在デビューから７年で通算安打数を１０６８としている。新人から７年の通算最多安打は青木宣親（ヤ）の１１１４本（２００４〜２０１０年）だが、現在近本は３番目に多い安打数となっている。２位は長嶋茂雄（巨）の１０７０本（１９５８〜１９６４年）。そこにはあと２本というところまできている。デビューから７年の通算安打数（１０００本以上